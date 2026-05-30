  Beyaz Saray'daki İran zirvesi sonrası beklenen açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ateşkesin uzatılması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine açılmasını içeren taslak mutabakat için ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı kritik toplantıdan nihai bir karar çıkmadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de iki ülke arasındaki mesaj trafiğinin sürdüğünü ancak henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen taslak mutabakat metnini değerlendirmek üzere Beyaz Saray Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren kritik zirvenin ardından Beyaz Saray yetkilileri net bir karara varılmadığını bildirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Washington yönetiminin "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği" yönündeki kararlılığı bir kez daha teyit edildi.

Trump: "Hürmüz Boğazı Derhal Açılmalı"

Nihai kararı vermek üzere Durum Odası'na girmeden önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Trump, İran'ın asla nükleer silaha veya bombaya sahip olamayacağını kabul etmesi gerektiğini yineleyerek, “Hürmüz Boğazı, her iki yönde de kısıtlamasız gemi trafiği için geçiş ücreti olmaksızın derhal açılmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin deniz ablukasının kaldırılacağını ve boğazda mahsur kalan gemilerin eve dönüş sürecine başlayabileceğini belirten Trump, “11 ay önceki güçlü B2 bombardıman uçağı saldırımızla dağların derinliklerine gömülen ve bazen 'Nükleer Toz' olarak adlandırılan zenginleştirilmiş materyal; ABD tarafından, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın koordinasyon içinde gün yüzüne çıkarılacak ve imha edilecektir" açıklamasını yapmıştı.

İran: Henüz anlaşmaya varılmadı

Gelişmelerin ardından İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile mesaj alışverişinin devam ettiğini ancak henüz nihai bir uzlaşı sağlanamadığını belirtti. Tahran yönetiminin şu anki öncelikli odağının savaşı sona erdirmek olduğunu söyleyen Bekayi, uranyum zenginleştirme detaylarının henüz bu aşamada masaya gelmediğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın statüsüne de değinen Sözcü Bekayi, boğazın gelecekteki yönetim ve kontrol mekanizmasının yalnızca İran ve Umman'ın egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu olduğunu savunarak Washington'ın taleplerine mesafeli yaklaştı.

DHA

Etiketler abd İran tahran
