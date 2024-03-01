Bakan Yerlikaya duyurdu; bir organize suç örgütü daha çökertildi

Emniyet birimlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Pekmez Kardeşler organize suç örgütünün çökertildiğini ve 26 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlar sonucu organize suç örgütünün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin de yakalandığı aktarıldı.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; Kasten yaralama, Silahla tehdit, Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, Tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet Pompalı Tüfek, Çok miktarda uyuşturucu madde, Çok sayıda fişek ve çelik yeleğe el konuldu. Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.