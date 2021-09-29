''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı

Kira fiyatlarına yapılan fahiş zamlar, yurt fiyatlarının arttırılması nedeniyle “Barınamıyoruz” diyen gençler başlattıkları “Barınamıyoruz Nöbeti”nin 9’uncu gününde vapurlarda da bir araya geldi.

“Barınamıyoruz Hareketi” ve “Yurtsuzlar” tarafından başlatılan protestolar 9 gündür sürüyor. İstanbul'da Moda sahilinde nöbet tutarken gözaltına alınan “Yurtsuzlar” Beşiktaş Kadıköy vapurunda battaniyeleriyle barınamıyoruz eylemi düzenledi.

“Yurtsuzlar” ın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde “Yerimiz yurdumuz olmadığı için Moda Sahil’de barınma nöbeti tutuyoruz ve sokaklardayız. Asıl sorumluluğu bizlerin barınma sorununu çözmek olan iktidar ise öncelikle bizleri hedef göstermiş ve nöbetimiz esnasında bizleri gözaltına almıştır. Barınma en yaşamsal en temel haklarımızdan biridir. Buradan barınma sorunu yaşayan üniversiteli sıra arkadaşlarımız olmak üzere herkese sesleniyoruz. Biz barınma nöbetimizi bütün sokaklara yayıyoruz. Barınma nöbetimizi İstanbul’un dört bir yanına dağıtıyoruz.”