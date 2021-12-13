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Bartın’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bartın’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Bartın’da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Bartın- Kozcağız yolu Terminal mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Betül Ali (26) idaresindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

 Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücü Betül Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan E.K. (30), A.Y. (16), F.K. (20) ve H.G. (30), ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Betül Ali’nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

 HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bartın’da, otomobilin devrilmesi sonucu Suriye uyruklu Betül Ali'nin olay yerinde hayatını kaybetmesinin ardından 4 yaralıdan Hüseyin Geredeli (30) de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Etiketler bartın kaza
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