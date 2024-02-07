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''Basın trafik kartı'' bulunan cipten kokain çıktı

''Basın trafik kartı'' bulunan cipten kokain çıktı
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Bursa'da ön camında sahte basın trafik kartı bulunan cipte, 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.İ.M. adlı şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, H.İ.M'yi evinden çıkıp, cipine bindiği sırada yakaladı. Cipte yapılan aramada koltukların altına saklanmış 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi. Şüphelinin cipinin ön camında sahte 'basın trafik kartı' bulundurduğu da görüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Etiketler bursa uyuşturucu basın trafik kartı kokain
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