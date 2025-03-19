Başkent Ankara'da 6 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki yabancı uyruklu bir kız çocuğu metruk bir binanın önünde ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde vatandaşlar, bir çocuk cesedi buldu.
Çocuğun yabancı uyruklu F.E. (6) olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerde kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor
İHA
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