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Başkent'teki patlamanın altından kadın cinayeti çıktı!

Başkent'teki patlamanın altından kadın cinayeti çıktı!
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Ankara'da boş arazide meydana gelen patlamanın sebebi kan dondurdu. Eşini silahla öldüren bir şahıs ardından otomobilinin içerisinde kendisini ateşe vererek intihar ettiği ortaya çıktı.

Ankara'da tartıştığı eşini silahla öldüren kişi daha sonra otomobilinde intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Ç. (37) Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı eşi Zülfi Ç.'yi (38) silahla vurarak kaçtı. Zülfi Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlının yakalanması için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, cinayet mahalline yakın noktadaki bir arazide, bir otomobil içerisinde patlama olduğu bilgisini aldı.

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Olay yerine giden ekipler Yaşar Ç.'nin otomobilin içinde kendini ateşe vererek intihar ettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Etiketler ankara kadın cinayeti cinayet patlama kendini yaktı intihar intihar etti
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