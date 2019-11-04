Beşiktaş’ta yaralanan bir kişi öldü

Beşiktaş’ta dün Özel Halk Otobüsü şoförünün durağa dalması sonucu yaralanan bir kişi kurtarılamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sözcüsü Murat Ongun, hastaneye kaldırılan yaralılardan Yalçın Tahir Billur’un hayatını kaybettiğini açıkladı.

Murat Ongun, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’ta ÖHO şoförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz” ifadelerini kullandı.



Beşiktaş’ta ÖHO şöförünün gerçekleştirdiği olayda yaralanan Yalçın Tahir Billur ne yazık ki vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralı vatandaşlarımızın tedavilerini yakından takip ediyoruz. Bir an önce sağlıklarına kavuşmaları tek arzumuz.

Öte yandan otobüs şoförü Necdet K.’nın denizden çıkarılma anları bölgede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, “Polis yok mu? Öldürün beni” şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş’ta Şirintepe-Kabataş otobüs hattı’nda çalışan 27E numaralı özel halk otobüsünün şoförü, araçta yolcularla tartıştıktan sonra otobüsü Beşiktaş Meydanı’ndaki durakta bekleyen vatandaşların üzerine sürmüş, 2’si ağır 13 kişi yaralanmıştı.

Şoförün durağa dalmadan önce elindeki bıçakla otobüs içindeki yolculara saldırdığı ardından aracı durakta bekleyenlerin üzerine sürdüğü belirlendi. Yolcularını ve durakta bekleyenleri yaralayan özel halk otobüsü sürücüsü bu kez elindeki bıçakla kendisine tepki gösterenlere saldırdığı ortaya çıkmıştı. Olay yerinden koşarak uzaklaşan sürücü, denize atlayarak kaçmaya çalışırken denizden çıkarılarak gözaltına alınmıştı.