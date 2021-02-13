Bilim Kurulu Üyesi: 'Çok daha hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız!'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkan 'mutasyonlu virüsün' şu ana kadar Türkiye'de 33 ile yayıldığını söyledi.

Akın, "Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı Vuhan'dan dünyaya dağılan virüse göre çok hızlı. 33 ilde biz saptadık ama Türkiye'nin tüm illerinde bunu saptamak için çalışma sürdürülüyor. Yarın bir başka rakamla karşılaşabiliriz. Bu yayılıyor. Çünkü şehirlerarası ulaşımda durma yok. Herkes yine eşe, dosta, akrabaya ziyaretlerini yapıyor. Sosyal amaçlı ziyaretler olduğu için iller arası geçiş oluyor ve çok hızlı bir şekilde yayılacağını görüyoruz. İngiltere örneğini biliyorum; İngiltere'de yaklaşık 5 hafta sonunda saptanan tüm virüslerin yüzde 70'i bu mutant virüs oldu. Yani çok hızlı yaylıyor" diye konuştu.

"DEVLETE, YÖNETİMLERE VE VATANDAŞA İŞ DÜŞÜYOR"

Akın, Mutant virüsün hastalık şiddetinde bir değişiklik yapmadığına dikkat çeken akın sözlerine şöyle devam etti:

"Hastalığın şiddeti değişmiyor; ama yüzde 1 ölüm varsa 100 kişiden 1'ini kaybedebilirsiniz, ama vaka sayısı 100 bin olursa bin kişiyi kaybedersiniz; onun için de ölüm sayısının artmasından, yoğun bakımlara yüklenilmesinden bir parça tedirginiz. Şu an yük taşınıyor. Çünkü vaka sayısı kontrol edilebilir ölçüde; ama kontrol edemediğimiz yeni mutant vakaları artıyor. Bunu kontrol etmek için çaba harcamak lazım. Burada devlete iş düşüyor, yönetimlere iş düşüyor; ama vatandaşa da iş düşüyor. Yani bizlere önerilere katılarak tüm toplumun korona belasından korunmasında yardımcı olması lazım bireylerin" diye konuştu.

"MUTANT VİRÜSLÜ HASTA İLE KOVİD-19'LU HASTA YAN YANA YATIRILMIYOR"

Dr. Levent Akın, mutasyonlu virüsle enfekte olmuş ve hastaneye yatmış bir kişinin, yine koronavirüslü bir kişi ile yan yana yatırılmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"O ayrı bir yerde yatıyor. Hastane düzeyinde bu önlem var. Tedavi modelinde bir değişiklik yok, aynı tedaviyi uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyacağını düşündüğümüz için toplumda özel bir değişiklik yapmadık. Ama virüsün yarattığı yük ile elde ettiğimiz bazı bilgilere göre oynama yapılabilir. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

"SIKI ÖNLEMLERE İHTİYAÇ OLABİLİR"

Biraz daha takip ediyoruz; çünkü aynı şekilde İngiltere'yi ya da bir başka ülkeyi de takip durumundayız. Danimarka'nın, Almanya'nın çeşitli sıkıntılar var, Hollanda epeyce sıkıntıda. Bunları da takip ediyoruz. Yerel bilgileri de kullanarak, belki ileride bu korunma önlemleri ile ilgili bazı önerilerde bulunabiliriz. İngiltere çok sıkı önlemler alarak, vaka sayısını ciddi olarak düşürdü. Demek ki sıkı önlemlere ihtiyaç olabilir. Bugün için Türkiye'de bunlar takip edilen durumalardır. Türkiye'nin şu anda herhangi bir yön değiştirmeye ihtiyacı yok. Ama dediğim gibi bunu bugünden söylüyoruz. Yarından sonraki rakamlar neler düşündürür bilmiyoruz."

"VİRÜSLE KARŞILIKLI MÜCADELE EDİYORUZ"

Aşılama çalışmalarıyla birlikte biraz rahatlama olabileceğini vurgulayan Akın, iki doz aşılanan nüfusun yüzde 65-70'lere ulaştığı zaman epeyce rahatlamış olacağımızı belirterek şu sözleri kaydetti:

"Ancak bu arada virüs de boş durmuyor. Virüs de kendi yaşamını sürdürmesi için zaman zaman yeni mutantları ortaya çıkarıyor ve bu yeni mutantların topluma yayılmasıyla tekrar ataklar yapıyor. Karşılıklı bir satranç mücadelesi gibi düşünün. İki taraf da hamle yapıyor. Ama aşılamayla hiç olmazsa, hastalanmaları görürüz; ancak ağır vakalar ve ölümleri daha az göreceğiz gibi bir düşüncem var. 2'nci doz aşıyı almış nüfus yüzde 65-70'ler olursa bu da yaklaşık 50 milyon kişiye denk geliyor, 50 milyon kişiye 2 doz aşı yapmış olursak, bir mesafe almış oluruz."

3 DERNEKTEN KRİTİK MUTANT VİRÜS UYARISI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD), Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) ve Halk Sağlığı Uzmanlığı Derneğinin (HASUDER) ortak çalışmasıyla küresel Kovid-19 salgınında gerçekleşen mutasyonların ortaya çıkışı ve hastalık riskine ilişkin değerlendirme yapıldı.

Değerlendirmedeki bilgilere göre, İngiltere'de kent bölgesinde Aralık 2020'de dikkati çeken ve VOC (variant of concern) 202012/01 olarak isimlendirilen varyant, 2020'nin eylül ayının ikinci yarısında ortaya çıktı. Bu varyant, özellikle aralıkta İngiltere'nin güneyinde "sıkı kapanma" önlemlerine rağmen hızla yayılarak baskın hale geldi.

Şu ana kadar yapılan incelemelerden elde edilen veriler, mutasyonlu virüsün bulaşma hızının ve ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Birçok ülkeye yayılan mutasyonlu virüs, özellikle İrlanda, Portekiz, İsviçre ve Danimarka'da toplum içi bulaşmalardaki payını artırdı.

TÜM VARYANTLAR TÜRKİYE'DE

Öte yandan, Türkiye'de 29 Ocak'ta itibarıyla 17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüsler 23 şehirde 199 kişiye yayıldı.

Mutasyonlu virüslerin 196'sının İngiltere, 2'sinin Güney Afrika, birinin de Brezilya varyantı olduğu belirlendi.