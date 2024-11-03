Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Ankara-Eskişehir kara yolunda bipolar hastası R.G.'nin (34) ters yönde ilerlediği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden H.İ. idaresindeki otomobil, ters yönden gelen R.G. idaresindeki otomobille çarpıştı. Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen R.G. ile diğer otomobilin sürücüsü H.İ. ve eşi E.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 GÜNDÜR AİLESİYLE KONUŞMUYORMUŞ

Kazaya neden olan R.G.'in bipolar hastası olduğu ve 3 gündür ailesiyle konuşmadığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA