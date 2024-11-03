  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Bipolar hastası sürücü dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

Ankara-Eskişehir kara yolunda bipolar hastası R.G.'nin (34) ters yönde ilerlediği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde E-90 kara yolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan Eskişehir yönüne giden H.İ. idaresindeki otomobil, ters yönden gelen R.G. idaresindeki otomobille çarpıştı. Otomobiller hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bipolar hastası olduğu belirlenen R.G. ile diğer otomobilin sürücüsü H.İ. ve eşi E.İ.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 GÜNDÜR AİLESİYLE KONUŞMUYORMUŞ

Kazaya neden olan R.G.'in bipolar hastası olduğu ve 3 gündür ailesiyle konuşmadığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara-Eskişehir kara yolunda bipolar hastası R.G.'nin (34) ters yönde ilerlediği otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

DHA

Etiketler ankara eskişehir bipolar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama: Ölü ve yaralılar var Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama: Ölü ve yaralılar var Marmaray'da intihar şoku: Seferler durduruldu Marmaray'da intihar şoku: Seferler durduruldu Minik Şirin'i öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Minik Şirin'i öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Kiralık kasada kaybolan altınların sırrı çözüldü Kiralık kasada kaybolan altınların sırrı çözüldü Medyada ''yenidoğan çetesi'' operasyonu: Gözaltılar var Medyada ''yenidoğan çetesi'' operasyonu: Gözaltılar var İstanbul'da ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor İstanbul'da ulaşımda Türkiye Kart dönemi başlıyor Dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı Dünyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasına İzmir'den rakip çıktı Talihsiz adamın bedeni ikiye bölündü Talihsiz adamın bedeni ikiye bölündü Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti
''Altın yükselecek'' diyen dev banka 3 nedenini açıkladı ''Altın yükselecek'' diyen dev banka 3 nedenini açıkladı ''Hayır'' cevabı alınca genç kadını pastanede öldürdü ''Hayır'' cevabı alınca genç kadını pastanede öldürdü Ekim ayı enflasyon beklentileri belli oldu Ekim ayı enflasyon beklentileri belli oldu Icardi, Wanda Nara'yı bu sefer affetmedi Icardi, Wanda Nara'yı bu sefer affetmedi 2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı 2025'te yapılacak faiz ödemesi dudak uçuklattı 121 ilçeye kaymakam atandı: İstanbul'da 4 değişiklik 121 ilçeye kaymakam atandı: İstanbul'da 4 değişiklik Bir şehri zombiler bastı Bir şehri zombiler bastı İstanbul'da korkunç kaza: 1 polis şehit oldu İstanbul'da korkunç kaza: 1 polis şehit oldu Üniversiteli kızları taciz eden otobüs sapığı kıskıvrak yakalandı Üniversiteli kızları taciz eden otobüs sapığı kıskıvrak yakalandı