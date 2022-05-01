Bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha

Türkiye Ramazan Bayramı'na da bir kadın cinayetiyle girdi. Düzce'de "bayramlaşmak" için boşanma aşamasındaki eşinin evine gelen bir kişi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan şahıs, pompalı tüfekle eşini öldürüp oğlunu yaraladı. Kaçan şahıs ormanlık alanda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolu’daki ikametlerinden memleketi Hacıyeri köyüne bayramlaşmaya gelen aile, boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile evde tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada D.A., biber gazı sıkmasının ardından pompalı tüfekle A.A.’ı öldürüp araya girmeye çalışan oğlu M.A.’ı da yaralayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı M.A., ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan şahıs ile ilgili arama çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile firari şahıs D.A. ormanlık alanda pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.