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Bir ilimizde kuduz alarmı verildi: 9 yaşındaki bir çocuk öldü

Bir ilimizde kuduz alarmı verildi: 9 yaşındaki bir çocuk öldü
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Elazığ’da 9 yaşındaki çocuk, kuduz hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Şanlıurfa’da, kuduz hastalığı nedeni ile tedavi altında bulunan 9 yaşındaki yabancı uyruklu M.M., aniden fenalaştı.

Bunun üzerine hasta Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Muaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere Şanlıurfa’ya götürüldü.

İHA

Etiketler kuduz Çocuk kuduz vakası kuduz ölümü hastane Elazığ
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