Bir kadın cinayeti daha! Kıskançlıktan katletti!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Recep K., tartıştığı eşi Çiğdem K.’ı pompalı tüfekle vurarak katletti.

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Gözaltına alınan Recep K., kıskançlık nedeniyle eşini öldürdüğünü söyledi.

Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep ve eşi Çiğdem K. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recep K., evdeki pompalı tüfeği alarak, eşine ateş etti. Silah sesi duyan komşular ile çiftin yakınları, eve geldiklerinde Çiğdem K.'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çiğdem K.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Recep K.’ı gözaltına aldı.

Çiğdem K.’ın cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Recep K., bugün adliyeye sevk edilecek.

