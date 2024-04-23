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Bir kadın daha katledildi: Evinde boğulmuş halde bulundu

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Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeni evinde boğulmuş halde bulundu.

Başakşehir’de E.D. isimli yabancı uyruklu kadın, evinde boğulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Kadının cansız bedeni polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeni evinde boğulmuş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Akyürek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.D. (35) isimli yabancı uyruklu kadının çocukları, annelerini evde bulamadıklarını komşularına söyledi. Bunun üzerine eve giren komşu, E.D.’yi yerde hareketsiz şekilde buldu.

Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeni evinde boğulmuş halde bulundu.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde E.D.’nin boğularak öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağın bir kısmını güvenlik şeridi ile kapattı.

Türkiye yeni güne yine bir kadın cinayeti haberiyle başladı. İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadının cansız bedeni evinde boğulmuş halde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmanın ardından kadının cesedi cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Konu ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

İHA

Etiketler kadın cinayeti boğularak öldürüldü yabancı uyruklu kadın
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