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Bir kan donduran aile içi vahşet daha: Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Bir kan donduran aile içi vahşet daha: Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti
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Bursa'da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen bir kişi, eşini ve 2 çocuğunu katledip intihar etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde S.Ö. (34), eşi Z.Ö. (28) ile oğulları M.Ö. (9) ve B.Ö.'ı (4) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftten Z.Ö.’in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, 2 gün önce de geri döndüğü bildirildi.

Olay dün gece saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi 125'inci Sokak’ta meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Samet ve Z.Ö. çiftinin evine gelen yakınları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Durumdan şüphelenip, kapıyı kırarak içeri giren yakınları, çift ile oğulları M.Ö. ve B.Ö.’ı yerde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, aile bireylerinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, S.Ö.'in tabancayla eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra yaşamına son verdiği tespit edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

11 yıllık evli olan çift arasında şiddetli geçimsizlik olduğu, Z.Ö.’in bir süre önce evi terk edip eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtildi. Bu süre zarfında baba evinde kalan Z.Ö.’in 2 gün önce eve döndüğü ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

DHA

Etiketler cinayet kadın cinayeti aile içi vahşet
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