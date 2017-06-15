Bonzai değil, ev yapımı zehir ! 3'üncü seferde öldürüyor...

Bonzai'den sonra bu kez de ev yapımı zehir kabusu! İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden basına sık sık yansıyan ‘zombi’ görüntülerinin nedeni ev yapımı uyuşturucu çıktı.

Pahalı olan uyuşturucu madde ‘bonzai’nin polis operasyonları nedeniyle az bulunması nedeniyle bu kez de birkaç ot ve kimyasallarla yapılan ucuz uyuşturucu gençler arasında salgın gibi yayılıyor. Ev yapımı zehir üçüncü kullanımda ise öldürüyor.

Karar’ın Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yürümekte, konuşmakta zorlanan zaman zaman baygın halde görüntülenen gençler yeni yeni palazlanan ‘evde uyuşturucu sektörü’nün kurbanı.

Çeşitli otlar ve zehirli kimyasalların karıştırılmasıyla hazırlanan ev yapımı uyuşturucular, yurtdışında üretilen uyuşturucu madde bonzainin pahalı olması ve Emniyet’in operasyonları nedeniyle az bulunması nedeniyle daha çok rağbet görmeye başladı. Emniyet yetkilileri yavşan otu ile damiana çayı yapraklarına sinek ilacı, aseton gibi farklı kimyasallar püskürtülerek hazırlanan uyuşturucunun gençler arasında yayıldığı bilgisini paylaşırken “Bu tarz uyuşturucular vücudu çabuk zehirliyor. İkinci ya da 3. kullanımda ölüm kaçınılmaz” uyarısını yaptı.

Yeni zehir sektörünün hızla yaygınlaşması Emniyet Genel Müdürlüğü’nü de harekete geçirdi. Son yıllarda merdiven altı üretimde artış gösteren uyuşturucu maddelerin önlenmesine yönelik bir rapor hazırlayan Emniyet, İçişleri Bakanlığı’ndan önlem alınmasını istedi. Raporda uyuşturucu madde üretiminde kullanılan bazı bitki türlerinin ithalatı ve satışlarında sınırlamalara gidilmesi istendi. Bakanlığın üzerinde çalıştığı tespitlerde, özellikle sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan birkaç otun satışlarında sınırlama getirilmesi talep edildi.

Raporda, aktarlarda kolaylıkla satılan bu bitkilerin satışına sınırlama ya da yasak getirilmesi gerektiği belirtidi.