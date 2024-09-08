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Bugün bir kez daha kahrolduk: 4 evladımız şehit düştü

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Türkiye bir yandan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağındaki bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'e ağlarken, günün ikinci acı haberi de Tunceli'den geldi. Askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 evladımız şehit düştü.

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı.

Kaza, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Türkiye bir yandan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağındaki bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'e ağlarken, günün ikinci acı haberi de Tunceli'den geldi. Askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 evladımız şehit düştü.

Kazada 3 asker olay yerinde şehit olurken, 2 asker ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye helikopterle asker, 112, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Türkiye bir yandan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağındaki bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'e ağlarken, günün ikinci acı haberi de Tunceli'den geldi. Askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 evladımız şehit düştü.

Yaralı 2 asker, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir asker daha şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkiye bir yandan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağındaki bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'e ağlarken, günün ikinci acı haberi de Tunceli'den geldi. Askeri aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla 4 evladımız şehit düştü.

Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi

Konuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” dedi.

İHA

Etiketler şehit şehitler kaza Tunceli ovacık
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