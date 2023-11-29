  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir ilimizde okullar tatil edildi

Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi

Bursa’da 5 ilçede okullar tatil edildi
Güncelleme:

Bursa’da merkez Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerinde okullar tatil edildi.

Bursa’da etkili olan lodos gece saatlerinde şiddetini 100 kilometre hıza çıkardı. Kent genelinde etkili olan lodos çok sayıda ağacı yerle bir etti. Bursa Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!Haber

 

Etiketler bursa okullar tatil edildi okul tatili eğitime ara
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması
Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi
İstanbul'da büyük panik! Gemi karaya oturdu
Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı... Aylık geliri ortaya çıktı
Okan Buruk'tan ''Sanchez ve Bardakcı'' açıklaması
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak yıllara göre değişimiyle şoke etti
Fırtına Bursa'yı yıkıp geçti!
Türkiye'de sıradan bir gün: Kovulan işçi tazminatını böyle alabildi
İstanbul'da Galatasaray maçı için metro seferlerine düzenleme
Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla görüştü