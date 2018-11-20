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  4. 20 Kasım 2018 17:16

Çaldıkları eşyaları mezarlığa saklıyorlarmış

İzmir'de 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen şebekenin 7 üyesinden 6'sı tutuklandı.

Çaldıkları eşyaları mezarlığa saklıyorlarmış
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İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları iddiasıyla yakalanan şebekenin 7 üyesinden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Esatpaşa Mahallesi'nde şüpheli kişilerin olduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Sokak aralarında devriyeyi sıklaştıran ekipler, 3 şüpheliyi bir evin penceresindeki demir parmaklıkları kesmeye çalıştıkları sırada yakaladı.
Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlılarla birlikte hareket ettikleri tespit edilen 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Yaşları 18'den küçük 5 zanlı ile diğer 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Çalınan eşyalar mezarlıktan çıktı

Çevrede araştırma yapan ekipler, bir şüphelinin "çaldığımız malzemeleri ilçe mezarlığına sakladık" ifadesi üzerine arama yaptı.

Ekipler, mezar taşlarının arasına gizlenmiş 2 LCD televizyon ile bir tablet bilgisayar ve altın yüzük buldu.

Hırsızlık şebekesinin elebaşı olduğu ileri sürülen D.K'nin evinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu tespit edilen 3 saat, 2 kemer, 1 cüzdan ve 4 parfüm ele geçirdi.

İlçedeki 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlenen zanlıların ayrıca çaldıkları 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasını da Çiğli ilçesinde bir kuyumcuda bozdurdukları tespit edildi.

Yaşları küçük lise öğrencisi oldukları belirtilen zanlıların ifadelerinde D.K'nin kendilerini hırsızlığa zorladığını ileri sürdükleri öğrenildi.

Suça süreklenen çocuk olarak değerlendirilen 5 zanlının, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan D.K'nin akrabası ve akrabasının arkadaşları oldukları ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Menemen Adliyesine sevk edilen zanlılardan D.K'nin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

izmir , şebeke , mezarlık
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