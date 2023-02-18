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Canlı yayında intihar! ''Yapamaz diyenlere diyorum'' dedi ve...

Canlı yayında intihar! ''Yapamaz diyenlere diyorum'' dedi ve...
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Korkunç olay Giresun'da yaşandı. 54 yaşındaki bir kişi sosyal medyada açtığı canlı yayında "yapamaz diyenlere diyorum" diyerek intihar etti.

Giresun'un Hacısiyam mahallesinde 54 yaşındaki H.E. sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yaparken tabanca ile kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay dün gece Hacısiyam mahallesi Sazbeyi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araç içerisinde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından canlı yayın yapan H.E., ”Yapamaz diyenlere diyorum, Diğer arkadaşlara diyorum” dedikten sonra kafasına dayadığı silahı ateşledi. Giresun’da dolmuş esnafı olan H.E.’in bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtilirken, cenazesinin yarın Seyid Vakkas Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Beyazıt köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

Etiketler canlı yayın canlı yayında intihar sosyal medya giresun
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