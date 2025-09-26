Cezaevinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu

  1. Anasayfa
Mardin'de, 16 Eylül'de cezaevinden tahliye olan 27 yaşındaki N.G.'den 11 gündür haber alamadıklarını belirten aile, kayıp ihbarında bulundu.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan N.G., iddiaya göre evli bir kadına ‘Senden hoşlanıyorum’ diye mesajı attı. G., şikayet üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül’de gözaltına alınarak tutuklandı. G., avukatının itirazı üzerine 16 Eylül’de tutuksuz yargılanmak üzere bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Babası D.G., tahliye olan oğlundan 11 gündür haber alamadığı gerekçesiyle emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu. N.G.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

‘HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ’

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten D.G., “Tahliye olduğu gün sabah Kızıltepe’de taziyedeydik, akşam eve geldik. Eve döndükten sonra oğlumun tahliye haberini öğrendik. Ama oğlum gelmedi. 11 gündür oğlum kayıptır, hiçbir şekilde ulaşamadık. Artık hayatından endişe ediyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmek istiyoruz. Emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulunduk, henüz bir iz yok. Tek isteğimiz, bir an önce bulunması ve eve dönmesi” dedi. 

