Cinayetin altından ''uyuşturucu'' meselesi çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 44 yaşındaki E.A.'yı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu alışverişi nedeniyle alacak verecek meselesi olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Olay, Gaziosmanpaşa, Sarıgöl mahallesinde 24 Kasım Pazar günü saat 03.00 sıralarında meydana geldi. E.A., silahlı 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. A. olay yerinde hayatını kaybetti; saldırganlar ise yaya olarak olay yerinden kaçtı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada saldırganların 35 plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri belirlendi. Otomobilden inen 2 kişinin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih’te düzenlenen operasyonda olayda silah kullanan Ş.V.K.(25) ile ona yardım eden Ş.Y. (37) B.Y. (26) ve Y.E.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ş.V.K.’nin daha önceden 3, Ş.Y.’nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste yapılan sorgularında suçlarını itiraf eden şüphelilerin E.A. ile aralarında uyuşturucu alışverişinden doğan bir alacak verecek meselesi olduğu ve cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.E.Ç adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA