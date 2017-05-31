Cinci hocanın evinden tarih fışkırdı ! 5 milyon yıllık fosil...

"Cinci hoca" olarak tanınan K.B.'nin evine düzenlenen operasyonda, 5 milyon yıl öncesine ait fosiller, Hitit dönemine ait mühürler ve 2 bin 400 yıllık mızrak okları ele geçirildi.

İstanbul Ümraniye'de "cinci hoca" olarak bilinen K.B.'nin evine düzenlenen operasyonda 5 milyon yıl öncesine ait fosiller, Hitit dönemine ait mühürler ve 2 bin 400 yıllık mızrak okları ele geçirildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Ümraniye'de cinsel sorunların çözümü için "Cinci hoca"ya giden bir vatandaşın dikkatini hocanın evindeki tarihi eserler çekti. Polise, cinci hocanın adresini vererek burada çok sayıda tarihi eser olduğu ihbarında bulundu.

POLİS KARI KOCA KILIĞINDA ADRESE GİTTİ

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarın doğru olup olmadığını araştırmak için bir kadın ve bir erkek polisi "Cinci hoca"nın evine müşteri gibi gönderdi. Hocanın evinde gerçekten de çok sayıda tarihi eser olduğu tespit edildi.

5 MİLYON YILLIK TARİHİ ESER ÇIKTI

"Cinci hoca" olarak tanınan K.B.'nin evine düzenlenen operasyonda, 404 parça paha biçilemeyen tarihi eser koleksiyonu ele geçirildi. El konulan tarihi eserler arasında, 5 milyon yıllık deniz minaresi ve deniz yıldızı, 2 bin 400 yıl öncesine ait bronz ok ucu, neolotik dönem öncesine ait obsidyen taşı, Hitit dönemine ait silindir mühür, Fenike dönemine ait taş kolye, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeler ve Megara kasesi ele geçirildi.

KAZILARDAN HİSSESİNE DÜŞMÜŞ

Gözaltına alınan K.B.'nin, tarihi eserleri, define avcıların kaçak kazılarda büyü bozması için kendisini çağırdıkları, ele geçirilen eserlerin de payına düşen eserler olduğu ileri sürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan K.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.