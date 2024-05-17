Çorum'da kan donduran olay: Eşi ve baldızını öldürüp intihar etti

Çorum'da gerçekleşen olayda 58 yaşındaki bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti.

Çorum'dan son gelen haber kan dondurdu. Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldüren kişi intihar etti. Hasan O. (58) ile boşanma aşamasındaki eşi Nazegül O. (55) ve eşinin kız kardeşi Meryem K. (51) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan O, tabancayla ateş ederek eşi ve baldızını öldürdükten sonra aynı tabancayla başına ateş ederek ağır yaralandı.



Hasan O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan olayı duyarak gelen ve rahatsızlanan Nazegül O. ve Meryem K'nin yakınlarına, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.