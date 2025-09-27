Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bilirkişi davası kapsamında hakim karşısına çıkan Ekrem İmamoğlu’nun duruşmada çekilen görüntülerine çok sert bir tepki göstererek mahkeme heyetinin açığa alınması gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki görüntülerinin sosyal medyada çekilmesine tepki göstererek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) mahkeme heyetini açığa alması çağrısı yaptı.

Oktay Saral'ın ifadeleri şöyle:

“Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor. Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum.”