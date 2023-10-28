Darp edilen adam kalp krizinden öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişi tarafından darbedilmesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Canbalı Mahallesi, Küme Evleri mevkiinde saat 18.00 sıralarında yaşanan tartışma ölümle sonuçlandı.

FENALIK GEÇİRDİ!

Edinine bilgiye göre; sokakta karşılaşan M.S.R. (25) ile İ.M. (54) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.S.R., iddiaya göre, İ.M.’yi tekme ve yumrukla darbetti.

Darp sonucu İ.M.’nin fenalık geçirdiğini gören M.S.R., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen İ.M., Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR SÜRE ÖNCE BYPASS OLMUŞ

Bir süre önce bypass ameliyatı olduğu öğrenilen İ.M., kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KENDİNİ İHBAR EDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma ekiplerini arayarak kendini ihbar eden M.S.R., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

DHA