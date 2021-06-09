  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Denizli'de LÖSEV midibüsü devrildi: 22 yaralı

Denizli'de LÖSEV midibüsü devrildi: 22 yaralı

Denizli'de LÖSEV midibüsü devrildi: 22 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait midibüsün devrilmesi sonucunda 19'u çocuk 22 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı.

19'U ÇOCUK 22 YARALI
Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 19'u çocuk 22 kişi yaralandı.

Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi. 

Etiketler denizli lösev midibüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mahkemede kan donduran itiraf: ''İnançlarını kırmak için pislik yedirdik''
Bakan Koca müjdeyi verdi: Türk aşısı son aşamaya geldi
İnşaat işçisi ''utanıyorum'' diyerek paylaştı: Burada insan yaşayacak
Milli savaş uçağı görücüye çıktı
Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Masterchef ekrana dönüyor: Jüri kadrosu belli oldu
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik...
Banka banka tam liste... İşte 32 günde en yüksek faizi veren bankalar
Uzman isimden ezber bozan açıklama: Koronaya karşı 3. doz gerekli mi?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge: 5 Temmuz'da açılıyor
Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi