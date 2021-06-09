Denizli'de LÖSEV midibüsü devrildi: 22 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait midibüsün devrilmesi sonucunda 19'u çocuk 22 kişi yaralandı

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Denizli-Muğla karayolunda meydana geldi. LÖSEV'e ait Özhan Aktaş yönetimindeki midibüs, Kale ilçesi çıkışında virajda yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Yaralılar midibüsün içinden çıkarıldı.



19'U ÇOCUK 22 YARALI

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise karayolunda önlem aldı. Kazada ilk belirlemelere göre 19'u çocuk 22 kişi yaralandı.

Midibüsün içindeki yolcuların ise LÖSEV'in tedavi ettirdiği çocukların yanı sıra hastalığı atlatan kişiler ile yakınları olduğu ve motivasyon amaçlı Muğla'ya gittikleri belirtildi.