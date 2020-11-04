Depremde 4 çocukla enkaz altında kalan genç kadın o anları anlattı

İzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla anlattı.

Türkiye'nin tüylerini ürperten Fatma Aladağ, deprem anı ve sonrasında göçük altındaki saatlerini şöyle ifade etti:

"Betonu sırtlamaya çalıştım ama olmadı, tavan komple üstüme çökmüştü" diyen Aladağ, "Karanlıkta sağı solu ararken elime oyuncak geçti. Oğluma araba verdim kızlara bebek verdim. Çok mutlu oldular, oynamaya başladılar. Onların moralini yüksek tutmak için şarkılar söyledim. Sonra hep beraber dua etmeye başladık, 'Allah'ım bizi koru, Allah'ım bizi kurtar' diye" ifadelerini kullandı.

Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesindeki Cumhuriyet Sitesi C Blok'ta yaşayan Fatma Aladağ depreme, birinci kattaki evinde kendi çocukları Elif Neva (1), Yusuf Bahri (3), Zehra Işık (4) ve komşusunun kızı Merve (6) ile birlikte yakalandı.

Apartmanlarında sadece kendi dairesi çöken ve göçük altında kalan Aladağ'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediği anlar, merkezin görüşme kayıtlarına yansıdı.

Kayıtlarda 4 çocukla göçük altında kaldığını anlatan Aladağ, yerlerini görevlilere tarif ederek çok korktuklarını ve yardım beklediklerini anlatmaya çalışıyor.

Yaklaşık 4,5 saat sonra göçüğün altından çocuklarla birlikte kurtarıldı.