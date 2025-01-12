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Devlet hastanesi için bomba ihbarı yapıldı; gerçek ortaya çıktı

Devlet hastanesi için bomba ihbarı yapıldı; gerçek ortaya çıktı
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Malatya'daki Battalgazi Devlet Hastanesi’ne yönelik asılsız bomba ihbarının, oynadıkları oyunun etkisinde kalan çocuklar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Malatya Valiliği, dün akşam saatlerinde Battalgazi Devlet Hastanesi’nde yapılan asılsız bomba ihbarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarın ardından emniyet birimlerinin hızlı ve koordineli bir şekilde harekete geçerek gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve uzman ekiplerin hastane ile çevresinde detaylı arama gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda, ihbarın asılsız olduğu belirlenirken, olayın sorumlularının küçük yaştaki çocuklar olduğu ve bu eylemi online oyun etkisinde gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında, çocukların çevrimiçi platformlarda geçirdiği sürenin kontrol edilmesi, ziyaret ettikleri sitelerin takip edilmesi ve dijital farkındalıklarının artırılması gerektiği belirtildi. Bu tür olayların önüne geçilmesi için ebeveynlerin daha dikkatli olmaları gerektiğinin ifade edildiği açıklamanın devamında, asılsız ihbarların kamuoyunda gereksiz endişeye yol açtığı ve güvenlik birimlerinin kaynaklarını boşa harcadığı vurgulandı.

Valilik, vatandaşlara şüpheli durumları emniyet birimlerine iletmeleri çağrısında bulunurken, teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İHA

Etiketler Malatya battalgazi devlet hastanesi Çocuk bomba ihbarı
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