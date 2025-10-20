  1. Anasayfa
Diyarbakır'da bakanlığın festivalinde konser alanı karıştı: Çok sayıda yaralı var

Güncelleme:

Diyarbakır’da Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Nevruz Parkı'nda meydana geldi.

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

İzdihamın da yaşandığı olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

