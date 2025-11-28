  1. Anasayfa
  4. Dizi ve film sektörünün ünlü ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etti

Güncelleme:

Dizi ve film setlerinde stedicam operatörü olarak çalışan Ö.B., 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı. Ekiplerin Ö.B.'yi arama çalışmaları sürüyor. Ö.B.'nin önceki gece alkollü araç kullanırken kaza yaptığı ve ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Dizi, film ve reklam sektörünün başarılı stedicam operatörlerinden Ö.B., bu gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek kendini denize attı. 

Önceki gece 01.00 sıralarında kaza yaptığı ve alkollü olması nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenilen B., uygulamadan çağırdığı taksiyle 03.00 sıralarında Boğaz Köprüsü’nden geçerken taksiciye fotoğraf çekeceğini, durmasını istediğini söyledi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre taksici, bu isteği kabul etmeyip ilerlemeye devam etse de el frenini çeken B. araçtan inip kendisini köprüden attı. B.’nin son olarak Devin Özgür Çınar ve Binnur Kaya’nın oynadığı 10 Bin Adım’ın stedicam operatörlüğünü yaptığı ve yakınlarına çok mutlu çalıştığını anlattığını söyledi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

30’lu yaşlarında olan evli ve bir kız babası Ö.B.’yi arama çalışmaları sürüyor. Steadicam Operatörleri Birliği yaptığı açıklamada “Değerli Meslektaşımız Ö.B. ile ilgili  sosyal medyada yapılan başsağlığı içerikli paylaşımlar üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ölümü resmi olarak doğrulanmamıştır ve kendisine hâlen ulaşılamamıştır. Bu tür paylaşımlar; ailesi ve yakınları için acıyı büyütmekte, belirsizlik sürecini daha da ağırlaştırmakta, yanlış bilginin yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hep birlikte doğrulanmamış bilgi yaymaktan kaçınmaya ve bu süreçte aileye saygılı, duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Lütfen; Başsağlığı mesajı paylaşmayalım, kesinleşmemiş haberleri yaymayalım, Ailenin açıklamalarını bekleyelim. Dileğimiz, meslektaşımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Dayanışma ve anlayışınız için teşekkür ederiz” açıklamasını yayınladı.

Kıskanmak dizisinin yönetmeni Nacim Güç, haberi alır almaz çok üzüldü ve “3 sezon Kadın dizisinin stedicam sahnelerine büyük emek veren yol arkadaşımız Ömer’i ne yazık ki kaybettiğimizi öğrendim. Hikaye anlatmanın heyecanını yaşayan nadir insanlardandı. Çok üzgünüm, geride kalanlara sabırlar diliyorum” mesajını yayınlamıştı.

