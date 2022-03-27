Ege'de peş peşe depremler! İzmir de sallandı
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, İzmir'de 3.0 büyüklüğünde depreme meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi yarım saat aralıkla 2 farklı deprem bilgisi paylaştı. Yapılan açıklamada Yunanistan'da 3.7, İzmir Aliağa'da ise 3.0 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildirildi.
İzmir Aliağa'da oluşan depremin 21:18'de ve 14.4 km derinlikte meydana geldiği kaydedilirken Yunanistan'daki deprem 20:32'de ve 5.0 km derinlikte oluştu.
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