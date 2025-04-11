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Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti

Eğlence mekanındaki gecenin sonu kabusla bitti
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir eğlence mekanında alkolün etkisiyle uyuyakalan şahıs, uyandığında kredi kartından 370 bin TL çekildiğini fark etti.

İddiaya göre, bir eğlence mekanında vakit geçiren M.Ö., alkolün etkisiyle mekanda uyuyakaldı. Garson E.Y. tarafından uyandırılıp taksiyle evine gönderilen M.Ö., sabah saatlerinde banka hesap hareketlerini kontrol ettiğinde kartından 370 bin TL tutarında işlem yapıldığını gördü. Durumu fark eden M.Ö., tekrar eğlence mekanına giderek sorumlularla görüşmek istedi. Mekan yetkilileriyle yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Emniyet ekipleri, eğlence mekanında çalışan garson E.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Y., Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesi kapsamında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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Etiketler gece kulübü eğlence mekanı alkol
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