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  4. 26 Ağustos 2020 08:25

Eğlence merkezi önünde çatışma: Yaralılar var!

İstanbul Çekmeköy'de bir eğlence merkezinde tartışmaya başlayan iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Kavgada sırasında açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Eğlence merkezi önünde çatışma: Yaralılar var!
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Edinilen bilgiye göre olay, Çekmeköy Madenler Mevkiinde bulunan bir eğlence merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinde eğlenirken burada tartışmaya başlayan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan 11 el ateş sonucu kimliği henüz belirsiz 2 kişi vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis soruşturma başlattı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki kişiyi yaralayarak olay yerinden araçlarıyla kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri soruşturma başlatırken olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri uzun süre delil araması yaptı.

Olayla ilgi başlatılan soruşturma sürüyor.




İHA

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çekmeköy , eğlence merkezi , silahlı çatışma
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