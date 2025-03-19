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  4. Elazığlı bir vatandaş Gazze için evini satıp tüm parayı bağışladı

Elazığlı bir vatandaş Gazze için evini satıp tüm parayı bağışladı

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Elazığ’da hayırsever bir vatandaş, Gazze’deki mazlumlara destek olmak amacıyla bir dairesini satarak Yetimler Vakfı’na bağışladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaşanan insani dram karşısında, Türkiye’deki hayırseverler desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu desteklerin en anlamlı örneklerinden biri de Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Osman Düzgün’den geldi. Dairesini satan Düzgün, elde ettiği geliri Gazze’deki mazlumlara ulaştırılmak üzere Yetimler Vakfı’na bağışladı.

Vakfın Kovancılar Temsilcisi Muhammet Kılınç, "Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ortaya çıkan insani dram Türkiye’deki hayırsever kardeşlerimizi harekete geçiriyor. Bu bağlamda Osman Düzgün, Gazze’ye destek amacıyla büyük bir fedakarlık göstererek bir dairesini satıp vakfımıza teslim etti. Bu tür bağışlar Gazze’deki kardeşlerimize umut olsun" dedi.

İHA

Etiketler İsrail gazze bağış Elazığ
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