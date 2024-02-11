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Emekliler ayaklandı! AK Parti binasına yürüdüler

Emekliler ayaklandı! AK Parti binasına yürüdüler
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Eskişehir'de bugün Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle "emekliler sandıkta hesap soracak" sloganları eşliğinde AK Parti binasına yürümek istedi.

 

Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, “Emekliler emeklerinin karşılığını istiyor” çağrısıyla AK Parti binası önüne yürümek istedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Yönetim kurulu Üyesi Nalan Karagöz, "En düşük emekli maaşı 2008 yılı öncesi asgari ücretin yüzde 110 üzerinde olması yasal güvencesi vardı. SGK'da reform adıyla AK Parti iktidarı tarafından yapılan düzenlemeyle bu yasal güvence kaldırıldı. Aylık bağlama oranları her yıl sürekli düşürüldü ve bugüne geldik" dedi.

Eskişehir'de bugün Adalar Porsuk Mevkii’nden bir araya gelen Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de katıldı.

Adalar Porsuk Mevkii’nden “Haydi şimdi çay simit hesabı yapsana”, “Emekliler sandıkta hesap soracak” sloganları atarak AK Parti binasına yürümek isteyen emeklilerin yürüyüşü polis tarafından, “Seçim sürecinde hiçbir siyasi partinin önünde basın açıklaması yapılmasına izin vermiyoruz” denilerek engellenmek istendi.

 Basın açıklamasını okuyan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Yönetim kurulu Üyesi Nalan Karagöz, şunları söyledi:

“En düşük emekli maaşı 2008 yılı öncesi asgari ücretin yüzde 110 üzerinde olması yasal güvencesi vardı. SGK'da reform adıyla AK Parti iktidarı tarafından yapılan düzenlemeyle bu yasal güvence kaldırıldı. Aylık bağlama oranları her yıl sürekli düşürüldü ve bugüne geldik. SGK, yargı ve Maliye Bakanlığı’nda örgütlü olan kısa adı BES olan Büro Emekçileri Sendikası BES-AR'ın son ocak ayı verilerine göre açlık sınırı 21 bin 953 lira. Yoksulluk sınırı 56 bin 942 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26 bin 712 lira. Bilim insanlarından oluşan enflasyonu araştırma grubu ENAG'ın son tespit ettiği yıllık enflasyon oranı yüzde 129.11’dir. Aylık asgari ücret 17 bin 2 lira. Tüm bilimsel veriler apaçık orta yerde dururken, AK Parti'nin saray iktidarı emekli aylığını 10 bin lira yapmakla övünerek, bizlere sefalet içinde bir yaşamı kader olarak dayatıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Sefalete teslim olmayacağız.”

Etiketler emekli emekliler protesto eylem yürüyüş açıklama ak parti
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