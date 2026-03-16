  4. Erzurum'da korkunç olay: Çatıdan düşen dev buz kütlesinin altında kaldı

Erzurum'da, 5 katlı binanın çatısından düşen buz sarkıtı ve kar kütlesinin altında kalan 35 yaşındaki P.Ö., ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 50’nci Yıl Caddesi’ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur’an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan P.Ö.'nün üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü. Bir kişinin son anda kurtulduğu olayda yaralanan P.Ö.’ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise inceleme yapıp, görüntü aldı.

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinden çıkan P.Ö.’nün buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer alıyor. 

DHA

