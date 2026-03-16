  3. Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama

Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama

Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama
İstanbul'daki evinde ölü olarak bulunan eski Benim Stilim yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan ile ilgili soruşturmada "Yeraltı" dizisinin yıldızı Sunay Kurtuluş’un olaydan kısa süre önce evde olduğuna dair kamera kayıtları sonrasında ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü olarak bulunmuş, Instagram hesabından kanlı bir not eşliğinde "Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım" ifadelerini paylaşan Eraslan'ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti.

Ayşegül Eraslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma ortaya çıkan yeni görüntülerle farklı bir boyut kazandı. İncelemeler sonucunda, "Yeraltı" dizisinde canlandırdığı "Adnan" karakteriyle tanınan Sunay Kurtuluş’un Eraslan'ın yaşadığı binaya giriş çıkış görüntüleri dosyaya girdi.

Ayşegül Eraslan'ın arkasında bir intihar mektubu bırakması dikkat çekerken, savcılık olay gecesi evde bulunan son isimlerden biri olan Kurtuluş’un ifadesine başvurdu.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Kurtuluş üzüntüsünü dile getirirken hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Kurtuluş'un avukatı ise konuya ilişkin net bir dille şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimin olayla ilgili sadece bilgisine başvurulmuştur. Kendisi sürece dair bildiği her şeyi emniyet birimleriyle paylaşmıştır."

İşte açıklamanın tamamı:

Ayşegül Eraslan'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Müvekkilimiz Sayın Sunay Kurtuluş'un ismi, yürütülmekte olan adli süreç kapsamında bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer almaktadır.
Müvekkilimizin soruşturma kapsamında yalnızca bilgisine başvurulmuş olup, kendisi sürecin ilk anından itibaren ilgili makamlara gerekli beyanını sunmuştur. Bazı haber ve paylaşımlarda müvekkilimizin isminin, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek şekilde olayın asli unsuruymuş gibi yansıtıldığı görülmektedir.
Oysa mevcut süreçte müvekkilimizin hukuki konumu, yalnızca bilgisine başvurulan kişi sıfatından ibarettir. Mevcut tespitlere göre müvekkilimiz, olayın gerçekleştiği saatlerde olay yerinde bulunmamaktadır.
Devam eden soruşturma süreci hakkında eksik bilgiye dayalı, gerçeği yansıtmayan veya çarpıtılmış yorumlar hem soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine hem de müvekkilimizin kişilik haklarına zarar vermektedir. Bu nedenle kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca ortaya konulacak resmi bilgi ve tespitleri esas almasını önemle rica ediyoruz.
Gerçeğe aykırı, yanıltıcı, hedef gösterici ve kişilik haklarını zedeleyici yayın ve paylaşımlar bakımından tüm hukuki haklarımız saklıdır. Saygıyla duyurulur.

Sunay KURTULUŞ Vekilleri Av. İbrahim ŞİMŞEK Av. Burcu KENTAN ŞİMŞEK

Ayşegül Eraslan’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun ardından netleşecek. 

İşte Benim Stilim'in güzel şismi Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu!İşte Benim Stilim'in güzel şismi Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu, kanlı paylaşımı olay oldu!Magazin
Ayşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdiAyşegül Eraslan soruşturmasında yeni perde: O paylaşımlar polisi harekete geçirdiMagazin
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kameradaFenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kameradaMagazin

 

 

 

Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu
İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu
Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!
Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!
Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti Trump bu sefer de açık açık NATO'yu tehdit etti “İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu “İran Şia da ABD-İsrail Sünni mi?” sorusu sosyal medyada gündem oldu Survivor adasındaki eleme gecesinde bir ilk: ''Elendi'' derken her şey değişti! Survivor adasındaki eleme gecesinde bir ilk: ''Elendi'' derken her şey değişti! Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından hastaneye kaldırıldı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlar dikkat! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu İzmir'de kadına kan donduran şiddet: Darp edip balkondan aşağı attı! İzmir'de kadına kan donduran şiddet: Darp edip balkondan aşağı attı! İran'ın saldırılarında öldüğü iddia edilmişti... Netanyahu 'öldü' iddialarını bu video ile yalanladı İran'ın saldırılarında öldüğü iddia edilmişti... Netanyahu 'öldü' iddialarını bu video ile yalanladı Aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı Aile içi kavga dehşeti: 15 yaşındaki çocuk babasını ve ağabeyini öldürdü, babaanne yaralandı İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu İkinci el araç alıp satacaklara altın engeli: Bayram öncesi hiç beklenmeyen oldu
98. Oscar ödülleri sahiplerini buldu: Geceye One Battle After Another damga vurdu! 98. Oscar ödülleri sahiplerini buldu: Geceye One Battle After Another damga vurdu! Denizli güne yine depremle uyandı: Merkezüssü yine Buldan Denizli güne yine depremle uyandı: Merkezüssü yine Buldan İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! İsrail kara harekatına başladı; Bölgesel savaş riski artıyor! İstanbul'da yine akran şiddeti: Bir çocuk akranları tarafından öldüresiye darp edildi İstanbul'da yine akran şiddeti: Bir çocuk akranları tarafından öldüresiye darp edildi