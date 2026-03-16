Ayşegül Eraslan'ın şüpheli ölümünde ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sunay Kurtuluş'tan yeni açıklama

İstanbul'daki evinde ölü olarak bulunan eski Benim Stilim yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan ile ilgili soruşturmada "Yeraltı" dizisinin yıldızı Sunay Kurtuluş’un olaydan kısa süre önce evde olduğuna dair kamera kayıtları sonrasında ünlü oyuncu sessizliğini bozdu.

"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü olarak bulunmuş, Instagram hesabından kanlı bir not eşliğinde "Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım" ifadelerini paylaşan Eraslan'ın intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edilmişti.

Ayşegül Eraslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma ortaya çıkan yeni görüntülerle farklı bir boyut kazandı. İncelemeler sonucunda, "Yeraltı" dizisinde canlandırdığı "Adnan" karakteriyle tanınan Sunay Kurtuluş’un Eraslan'ın yaşadığı binaya giriş çıkış görüntüleri dosyaya girdi.

Ayşegül Eraslan'ın arkasında bir intihar mektubu bırakması dikkat çekerken, savcılık olay gecesi evde bulunan son isimlerden biri olan Kurtuluş’un ifadesine başvurdu.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Kurtuluş üzüntüsünü dile getirirken hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Kurtuluş'un avukatı ise konuya ilişkin net bir dille şu açıklamayı yaptı:

"Müvekkilimin olayla ilgili sadece bilgisine başvurulmuştur. Kendisi sürece dair bildiği her şeyi emniyet birimleriyle paylaşmıştır."

İşte açıklamanın tamamı:

Ayşegül Eraslan'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Müvekkilimiz Sayın Sunay Kurtuluş'un ismi, yürütülmekte olan adli süreç kapsamında bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer almaktadır.

Müvekkilimizin soruşturma kapsamında yalnızca bilgisine başvurulmuş olup, kendisi sürecin ilk anından itibaren ilgili makamlara gerekli beyanını sunmuştur. Bazı haber ve paylaşımlarda müvekkilimizin isminin, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek şekilde olayın asli unsuruymuş gibi yansıtıldığı görülmektedir.

Oysa mevcut süreçte müvekkilimizin hukuki konumu, yalnızca bilgisine başvurulan kişi sıfatından ibarettir. Mevcut tespitlere göre müvekkilimiz, olayın gerçekleştiği saatlerde olay yerinde bulunmamaktadır.

Devam eden soruşturma süreci hakkında eksik bilgiye dayalı, gerçeği yansıtmayan veya çarpıtılmış yorumlar hem soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine hem de müvekkilimizin kişilik haklarına zarar vermektedir. Bu nedenle kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca ortaya konulacak resmi bilgi ve tespitleri esas almasını önemle rica ediyoruz.

Gerçeğe aykırı, yanıltıcı, hedef gösterici ve kişilik haklarını zedeleyici yayın ve paylaşımlar bakımından tüm hukuki haklarımız saklıdır. Saygıyla duyurulur.



Sunay KURTULUŞ Vekilleri Av. İbrahim ŞİMŞEK Av. Burcu KENTAN ŞİMŞEK

Ayşegül Eraslan’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun ardından netleşecek.