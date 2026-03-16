  3. İran'ın saldırılarında öldüğü iddia edilmişti... Netanyahu 'öldü' iddialarını bu video ile yalanladı

İran’ın misilleme saldırıları sonrası sosyal medyada "öldüğü" öne sürülen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video ile iddialara yanıt verdi. Yapay zeka ile üretildiği iddia edilen görüntülere karşı ellerini göstererek cevap veren Netanyahu, İsrail halkına sağduyu çağrısında bulunarak, "dışarı çıkın ama tedbirli olun" mesajı verdi.

İran’ın gerçekleştirdiği füze ve dron saldırılarının ardından bölgede tansiyon zirveye çıkarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada ortaya atılan "öldü" iddiaları büyük yankı uyandırdı.

İddiaların hızla yayılması üzerine Netanyahu, sessizliğini bozarak bir video paylaştı.

"Yapay Zeka" İddialarına Ellerini Göstererek Yanıt Verdi

Sosyal medyada dolaşan bazı basın toplantısı görüntülerinin "yapay zeka ürünü" olduğu ve Netanyahu'nun elinde "altı parmak" görüldüğü yönündeki spekülasyonlar üzerine İsrail Başbakanı, ellerini havaya kaldırarak bu iddiaları bizzat çürüttü.

Netanyahu, bir işletmede kahve içerken çekilen görüntüleriyle sağlığının yerinde olduğunu söyledi..

"Temiz Hava Alın ama Tetikte Kalın"

İsrail halkına seslenen Netanyahu, gergin süreçte soğukkanlılığın korunması gerektiğini vurguladı.

İsrail vatandaşlarına günlük rutinlerine devam etmeleri için "dışarı çıkıp temiz hava almaları" tavsiyesinde bulunan Başbakan, buna rağmen güvenlik protokollerine ve "korunaklı alanlara" yakın olma çağrısını yineledi.

 

