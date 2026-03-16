  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti gerçekleştirildi
Güncelleme:

Türkiye Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya veda ederken ünlü profösörün yıllar önce Çinili Camii imamı için nın "Ben ölürsem selamı sen oku" isteği, yerine getirildi.

Türk tarihçiliğinin dünyaca ünlü ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanırken, yıllar önceki isteği gerçekleştirildi.

Yıllar önce Üsküdar'daki tarihi Çinili Camii'nde bir cuma namazına katılan İlber Ortaylı, imam hatip Dursun Şahin'in okuduğu seladan çok etkilenmiş ve namaz sonrası Şahin'e "Evladım, çok güzel okuyorsun. Ben ölürsem selamı sen vereceksin" demişti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefat haberiyle birlikte bu özel vasiyet unutulmadı.

Şu an görevini Almanya'da sürdüren imam Dursun Şahin, hocasına olan sözünü tuttu. Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Ortaylı için sela okuyan Şahin, veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin kıymetli tarihçisi, hocamız İlber Ortaylı'yı kaybettik. Başımız sağ olsun. Kendisinin bu arzusunu yerine getirmek bizim için bir vefa borcuydu."

Bu Haberleri Kaçırma...

Tuz Gölü'nde suçüstü yakalanan kaçak avcılar dehşet saçtı
Meteoroloji'nin sarı alarm verdiği kentte korkulan oldu: Şehir sular altında
İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi: 8 saat sürecek!
Fenomen Ayşegül Eraslan'ın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Son anları kamerada
Yaz yaklaşırken Antalya'da korkutan manzara: 5 metrekareye bir tane düşüyor!
Beşiktaş'ta büyük operasyon: 8 futbolcunun bileti kesildi!
İstanbul'da cuma namazından çıkan muhtara kanlı pusu
Otizmli Mehmet'i ''fenalaştı'' deyip eve gönderdiler, gerçek başka çıktı!
Etiketler imam sela ilber ortaylı prof. dr. ilber ortaylı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
