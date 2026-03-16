Denizli güne yine depremle uyandı: Merkezüssü yine Buldan

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. A

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre, Ege Bölgesi'nin hareketli fay hatlarından birine ev sahipliği yapan Denizli, yeni bir sarsıntı ile sarsıldı. Merkez üssü Buldan ilçesi olarak belirlenen deprem, çevre ilçelerde ve Manisa-Aydın sınır hattında da hissedildi.

Yapılan ölçümlere göre deprem, saat 09:03'te gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak kayıtlara geçerken, yerin 14.91 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi. Derinliğin yüzeye nispeten yakın olması, sarsıntının Buldan merkezinde oldukça net bir şekilde hissedilmesine yol açtı.

Bölgede Durum Sakin, Teyakkuz Sürüyor

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak sarsıntıyla birlikte kısa süreli panik yaşayan vatandaşların bir kısmı açık alanlara çıktı. Denizli Valiliği ve yerel kaynaklar, bölgede saha taramalarının sürdüğünü ve olumsuz bir durumun olmadığını teyit etti.

Ege ve Denizli çevresindeki sismik hareketlilik, uzmanlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölge halkının resmi kaynaklardan gelecek açıklamalar dışındaki asılsız iddialara itibar etmemesi önemle vurgulanıyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

