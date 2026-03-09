Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ''stres transferi'' uyarısı: ''Daha büyük bir deprem gelebilir!''

Denizli'de bu sabah meydana gelen ve tüm Ege'de hissedilerek büyük panik yaratan 5,1 büyüklüğündeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, depremin bölgedeki sismik hareketliliğin bir parçası olduğunu belirterek "stres transferi" ifadesini kullandı ve olası daha büyük sarsıntılara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 09.21'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, sadece bölgeyi değil, İstanbul'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı sarstı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sığ deprem, sarsıntının neden bu kadar geniş bir alanda hissedildiğini de açıklıyor. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, ilk incelemelere göre can ve mal kaybı olmadığını belirtse de, deprem uzmanlarının açıklamaları ciddiyetin altını çiziyor.

Prof. Dr. Osman Bektaş: "Deprem Sürpriz Değil"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının tesadüf olmadığını belirterek deprem kümelenmesine dikkat çekti. Bektaş, Buldan depreminin "Uşak Fay Bloğu" üzerindeki sismik hareketliliğin bir yansıması olduğunu ifade etti.

1969 Alaşehir Depremi ve Stres Transferi

Prof. Dr. Bektaş’ın analizindeki en dikkat çekici nokta, 1969 yılında Manisa Alaşehir'de yaşanan 6,5 büyüklüğündeki yıkıcı depremle kurduğu ilişki. Bektaş, güncel 5,1'lik sarsıntının, yeraltındaki fayların birbirine "stres transferi" yapması sonucunda oluştuğunu şu sözlerle açıkladı:

"Faylar birbirini tetikleme prensibiyle çalışır. Bu deprem kümesinin zamanla stres transferiyle daha da büyümesi söz konusudur."

Çevre illerde neden bu kadar güçlü hissedildi ?

Sarsıntının sığ olması (7 km) ve yer katmanlarının dalga iletim kapasitesi, sarsıntının İstanbul gibi uzak noktalardan dahi hissedilmesine yol açtı. Uzmanlar, bu durumun bir "öncü" ya da "bağımsız bir sarsıntı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini, ancak bölgenin tektonik haritasının sürekli izlenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bölge Halkına Çağrı

Prof. Dr. Bektaş ve diğer yerbilimciler, özellikle 1969 depreminin mirası olan fay zonlarındaki hareketliliğin devam ettiğini, vatandaşların ve yerel yönetimlerin "kentsel dönüşüm ve deprem bilinci" konularında daha hızlı aksiyon alması gerektiği konusunda hemfikir.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

