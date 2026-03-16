İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı; Bölgesel savaş riski artıyor!

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail şimdi de Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattığını resmen duyurdu.

Dünya kamuoyunun korktuğu senaryo gerçek oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 16 Mart 2026 sabahı yaptığı resmi açıklamayla Lübnan'ın güneyine yönelik "sınırlı, yerel ve hedefli" bir kara operasyonunun başladığını duyurdu.

Operasyonun, sınır hattındaki İsrail yerleşim birimlerine yönelik tehdit oluşturan Hizbullah altyapısını imha etmeyi amaçladığı açıklandı.

İsrail ordusu operasyonu "sınırlı" olarak nitelendirse de, bölgedeki askeri hareketlilik çok daha geniş bir stratejiye işaret ediyor.

Litani Nehri'nin güneyindeki Hizbullah varlığını tamamen temizlemeyi hedefleyen IDF, eş zamanlı olarak havadan ve denizden de desteklenen bir kuşatma harekatı yürütüyor.

Sahadaki Son Durum: Göç Dalgası ve Kayıplar

Lübnan makamlarından gelen son verilere göre, saldırıların tırmandığı Mart ayı başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bini aşarken, 800 binden fazla sivil yerinden edildi. İsrail'in "kara işgalini genişletme" kararı, Beyrut hükümeti ve uluslararası toplumda büyük bir endişeyle karşılanıyor.

Uzman Görüşü: "Bölgesel Savaş Riski Artıyor"

Güvenlik uzmanları, bu kara harekatının sadece Lübnan ile sınırlı kalmayabileceği, İran'ın doğrudan müdahalesiyle bölgesel bir savaşı tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.