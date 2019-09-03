Eşini 15 yerinden bıçakladı ilk duruşmada tahliye oldu

Boşanmak üzere olduğu eşi tarafından göğsü, boynu gibi hayati bölgeleri tarafından 15 kez bıçaklanan Öznur S., duruma isyan etti. Savcılıktan çıkarılan koruma kararının yenilenmesi için talepte bulunduğunu söyleyen Öznur S., talebe geç cevap verildiği için çocuğunu eşi ile görüştürmek zorunda kaldığını anlattı. O gün evde eşine saldıran H.S., 15 bıçak darbesiyle Öznur S.ı yaraladı. Can havliyle kendini dışarı atıp yardım istediğini söyleyen kadın, olay anını anlattı.

“‘Ne olur yapma’ diye yalvarmaya başladım”

Bıçaklamaması için yalvardığını ifade eden Öznur S., kendini son anda dışarı attığını belirtti.

Öznur S. olayı şu şekilde anlattı:

“Akşam iş çıkışı oğlumu görmeye geldi. Uzaklaştırmamız olduğu halde savcılık 2. uzaklaştırma talebinden sonra onay gelmediği için mecbur kaldım görüştürmek için. Oğlumu görmeye geldi. İzin verdim. Daha sonra oğlum çok huysuzlandı. Teyzesinin kafesinde oturmalarını söyledim. Israrla eve çıkmak istediğini söyleyince mecbur eve gönderdik. Akşam iş çıkışı teyzesine bırakmasını söyledim. İşten çıkışta almaya gittim. Oturuyorlardı. Ama eşim çok telaşlıydı. Çocuğum çok huysuzlandığı için eve çıkarmak zorunda kaldık. Evde sakinleştiremedik. Babası ile birkaç saat bir arada kalması yüzünden yine psikolojisi bozuldu. Sonra uyuttum. Mutfağa gittim. İşten geldiğim için bir şeyler atıştırdım. O zaman 'siz burada kalın ben ablamda kalayım' dedim. Tam oda kapısından çıkarken oda kapılarım yakın olduğu için beni alıp zorla banyoya soktu. ‘Benimle inatlaşırsın ha’ deyip ilk darbeyi kalbime vurdu. Sürekli boğazıma doğru vuruyordu. Onunla savaşmam gerektiğini düşündüm. Elimle göğsümü tuttum. Çünkü sürekli kalbime vuruyordu. Elimle göğsümü tuttum elim parçalandı. Daha sonra kapıyı kapatmaya uğraştı ama izin vermedim. Ondan sonra artık son reddeye geldi. Sesimi duyurmaya çalıştım ağzımı kapattı. Tam boğazıma bıçağı dayadı. ‘Ne olur yapma’ diye yalvarmaya başladım. Artık burada öleceğim dedim. Mutfağa koşup tezgahtaki bıçaklara yönelince son gücümü toplayıp kapıya koştum. Ayakkabılarımı bile giymeden sokağa kaçtım. Tantunici açıktı oraya girdim. Çocuklar beni hemen arka tarafa götürdüler. Her yerim kan içindeydi. Orada kemeri çıkarıp bacağıma sardılar. ‘Çocuğumu kurtarın başka bir şey istemiyorum’ dedim. Onlar sayesinde kurtuldum.”

“Türk adaleti bu kadar aciz mi? Ben kime güveneceğim”

Tutuklu yargılanan eşinin ilk duruşmada tahliye edildiğini söyleyen Öznur S., bugüne kadar kimseye sesini duyuramadığını aktararak, “Türk adaleti bu kadar aciz mi? Ben kime güveneceğim. Ben evimde banyo yapamıyorum. Hala kan görüyorum. Ben çok iyi dinlenmediğime inanıyorum. Bugüne kadar ne savcılara sesimi duyurabildim ne de polislere. Biz ağır cezada görülmesini isterken tek duruşmada asliyede görülmesine çok şaşkınız” diye konuştu.

“15 yerimden bıçaklandım, illa ölmem mi gerekiyordu?”

Dosyanın ağır cezada görülmesi gerektiğini ve can güvenliğinin olmadığını ifade eden Öznur S., konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Adalet bakanlığından yardım istiyoruz. Türkiye’de kadın olmak gerçekten zormuş bunu anladım. Yani 15 yerimden bıçaklandım, illa ölmem mi gerekiyordu? Öldükten sonra mı ağır ceza da görülecek? Koruma istiyorum ben. Korunmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından, Adalet Bakanlığından yardım istiyorum.”

Dava bugün görüldü

Eskişehir 7. Asliye Mahkemesinde görülen 'Kasten Yaralama' davasında tutuklu sanık H.S. ve müşteki Öznur S. hazır bulundu. Görülen duruşmanın sonucunda tutuklu sanık H.S., adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



