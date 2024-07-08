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Eşini, kızını ve torununu öldürmüştü: 3 kuşak aynı anda defnedildi

Eşini, kızını ve torununu öldürmüştü: 3 kuşak aynı anda defnedildi
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Malatya'da 64 yaşındaki İsmet B., kızıyla arasında çıkan tartışmanın akabinde eşini, kızını 5 yaşındaki torununu öldürmüştü. 3 kuşak aynı anda defnedildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 64 yaşındaki İsmet B.'ın tabancayla ateş ederek öldürdüğü yaşıtı olan eşi Songül B. kızı Cansu A. ve 5 yaşındaki torunu Buğlem A. yan yana defnedildi.

 İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Çiftçilik yapan İsmet B., Güveçli Mahallesi'nde cumartesi gecesi boşanma aşamasındaki kızı Cansu A. ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında İsmet B., tabancası ile evde bulunan eşi Songül B., kızı Cansu A. ve torunu Buğlem A.'a ateş açarak öldürdü. İsmet B., daha sonra aynı tabanca ile intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaşamını yitiren anne, kızı ve torununun cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Songül B. kızı Cansu A. ve torunu Buğlem A. için öğle vakti Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile fertleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından anne, kızı ve torunu gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Öte yandan olayda ağır yaralanan İsmet B.'ın ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Etiketler ölüm kızını çocuğunu defin
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