Ev hapsi verilmişti, kaçarken yakalandı

İstanbul'da kırmızı bültenle aranırken yakalanmasının ardından ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Hollandalı uyuşturucu taciri kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçlarından aranan ve hakkında Hollanda ve Belçika makamlarınca kırmızı bülten çıkartılan Hollanda vatandaşı Isaac Bıgnan, 13 Haziran tarihinde yakalanmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Bıgnan, 15 Eylül'de yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ve ev hapsi şartıyla mahkemece salıverildi. Şahsın tahliyesi sonrasında ev hapsini ihlal ederek kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine Büyükçekmece’de bulunduğu adres çevresinde tedbir alındı. Şahıs ikametinden ayrılarak araçla kaçmak üzere hareket ettiği esnada polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Bıgnan, nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA