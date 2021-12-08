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Evden kaçan 15 yaşındaki Neslihan bulundu

Evden kaçan 15 yaşındaki Neslihan bulundu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde önceki gün pencereden çıkıp evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 15 yaşındaki Neslihan, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde oturan Huriye- Sabri D. çiftinin üç çocuğunun en büyüğü lise 2’nci sınıf öğrencisi Neslihan D., 6 Aralık günü saat 05.00 sıralarında evden ayrıldı. Sabah odaya giren annesi, Neslihan’ı göremeyince gidebileceği yerlere baktı. Neslihan’a ulaşamayan aile jandarmaya haber verdi.

Neslihan D. için arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve polis Neslihan'ı bulmak için Aralık ilçesi ve Iğdır'daki birçok noktada bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Polis, gelen ihbar üzerine liseli D.'yi bir iş yerinde otururken buldu. Emniyete götürülüp ifadesi alınan D. ailesine teslim edildi.

Etiketler ığdır kayıp genç kız
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