  4. Evinde ölü olarak bulunan yaşlı kadının katili öz oğlu çıktı!

Evinde ölü olarak bulunan yaşlı kadının katili öz oğlu çıktı!

Güncelleme:

Aydın'da cansız bedeni evinde bulunan 76 yaşındaki kadının öz oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin 348 saatlik kamera kaydını inceleyerek çözdüğü cinayette, katil zanlısının arazi anlaşmazlığı nedeniyle annesini başına odunla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Aydın’ın Germencik ilçesinde geçtiğimiz günlerde şüpheli bir ölüm olarak kayıtlara geçen olay, jandarmanın titiz çalışması sonucu bir evlat cinayeti çıktı. Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki M.A.’ün evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, cinayeti maktulün kendi oğlunun işlediği belirlendi.

JASAT 348 Saatlik Kaydı İzledi

8 Mart’ta annesini ziyarete giden kızının durumu fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, yaşlı kadının başında darbe izlerine rastlanmıştı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Toplam 348 saatlik kamera kaydını saniye saniye izleyen ve çok sayıda tanık ifadesine başvuran ekipler, şüphelerin maktulün oğlu İ.A. (56) üzerinde yoğunlaşması üzerine harekete geçti.

Gözaltına alınan İ.A., sorgusunda her şeyi itiraf etti.

Annesiyle aralarında uzun süredir devam eden bir arazi anlaşmazlığı olduğunu ve bu nedenle mahkemelik olduklarını belirten İ.A., cinayet gününü şöyle anlattı:

"Olay günü annemin evine gittim. Konuşurken aramızda yine arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir anlık öfkeyle evde bulunan odun parçasını alıp başına vurdum."

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Jandarmadaki 3 günlük sorgusunun ardından bugün Germencik Adliyesi’ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

