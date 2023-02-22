Antalya'da davulculuk yapan Handevi G.'nin (46) yalnız yaşadığı evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu.

Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak'ta oturan, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Handevi G.’nin komşuları, bu sabah yalnız yaşadığı müstakil evinin bahçesinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde G.'nin vücudunun tamamen yandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Handevi G.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Son olarak saat 02.30 sıralarında evinin önüne yaktığı ateşin başında ısınırken görülen Handevi G.'nin ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı.

Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen G.’nin akrabası Neşet A., "Kimseye zararı olmayan çok iyi biriydi. Mahallede sevmeyen yoktu. Biz sabaha karşı ölüm haberini aldık. Cesedi yanık şekilde bahçedeydi" dedi.

DHA