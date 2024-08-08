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Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı

Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı
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Ehliyetsiz kullandığı aracıyla bir kişinin ölümüne neden olan oğluyla birlikte yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un ABD'de mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı.

Ehliyetsiz kullandığı lüks aracıyla yaptığı kaza sonucu O.A.'nin ölümüne neden olan oğlu T.C.'u önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubunda dikkat çeken ifadeler yer aldı. Tok, mektubunda sağlık sorunlarından ve ABD planlarından bahsetti.

Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta şu ifadeler yer aldı:

Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.

4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapisanede 2 kez nöbet geçirdim.

ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum.

Etiketler eylem tok mahkeme mektup oğluyla birlikte abd'ye kaçmıştı
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